江蘇男遭綁架至柬埔寨　圈養抽血7次險死

內地網絡近日流傳一名30歲中國籍男子在柬埔寨遭「圈養抽血賣錢」，平均每1個半月便被抽走3瓶血，已被送往中柬第一醫院搶救。消息引起輿論關注，內地傳媒周一（14日）向金邊中柬第一醫院求證，該院院長朱學敏證實事件，並指該男子在輸血2,800毫升後，已度過危險期。中國駐柬埔寨大使館及警方已與該名男子聯繫，正調查事件。

網傳文章指，患者李亞明（化名）是江蘇人，於1991年出生；由於他是「O型血，值錢，所以被榨乾」。李亞明平均每隔1個半月1便被抽走3瓶血，被送到醫院時，除了右臂以外，全身極度浮腫；醫護為他脫去衣物時，其身上有多處針眼，密密麻麻觸目驚心。文章又指，除了李亞明之外，當地還有7、8個人經歷同樣遭遇。

朱學敏則指，該男子入院登記名字為「李亞緣綸」，入院後先後輸了8袋血，正接受進一步治療。朱又指，網傳文章提到的多處針眼密密麻麻是不準確的，李被抽血的針眼集中在手臂上，頭部也有針眼，但不像是抽血的針眼。朱學敏續稱，李亞緣綸被送到醫院時，院方必須對其進行抽血檢驗，卻因他嚴重缺血，且血管萎縮，護士長一時間也找不到血管位置，只能切開大腿附近的皮膚，才能找到血管抽血，其血液卻呈血水狀態。

參與救助行動的中柬義工隊成員郭明（化名）憶述，義工隊於上周四（10日）晚接獲李亞緣綸的求助電話，於是在翌日上午趕到約定地點接他，並把他送到中柬第一醫院治療。李亞緣綸向義工隊聲稱，自己是趁網絡詐騙團夥成員不注意時逃離，他此前在中國擔任保安工作，去年6月在朋友介紹下，前往廣西憑祥市工作，卻被人綁架到柬埔寨。由於拒絕參與網絡詐騙活動，他被多次轉賣，獲救前曾被7度抽血，每次被抽走約1,500毫升血液。

共同參與救助行動的中柬商業協會秘書長陳岸表示，他在柬埔寨工作多年，也是首次聽到有類似的事情。目前，中國駐柬埔寨大使館已介入，聯同當地警方進一步調查案情。大使館強調，將盡可能為李亞緣綸提供必要的幫助。