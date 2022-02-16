大媽約朋友餐廳打邊爐　只點湯底火鍋料全自攜

內地有顧客到火鍋店打邊爐竟只點湯底，食材自攜。

天氣寒冷，不少人自然想起打邊爐。內地近日網傳一段影片，顯示多人在火鍋店聚餐，枱面擺滿食物，但原來各人只是點了湯底，其他肉類和蔬菜等火鍋料卻全是自帶。當店員出面干涉時，一名女子竟叫對方出去，不用其服務。

據指事發於上周五（11日），黑龍江一名女子和朋友共11人在火鍋店聚餐，只點了10個湯底，然後從袋中取出自帶的肉類和蔬菜，擺滿了整個枱面。店員見狀便提醒各人「店裏是不允許帶菜進來的」，誰知女子聽後反稱，「甚麼規矩？還不讓人帶東西進來了」。店員再指客人帶得太多食物，女子卻稱「我要的就是這效果，你出去吧，不要你服務了」。面對客人這樣的態度，店員也大表無奈。

有知情者表示，片中女子想約朋友吃火鍋，但怕在家裏吃麻煩，於是忽發奇想，與朋友先買好材料並在家洗淨包好，然後前往火鍋店包下房間享用，既地方寬敞，又不用洗餐具。

事件在網上曝光後，不少人都不屑畫面中的顧客行為，有人更嘲諷各人「甚麼都帶了，就是沒帶臉」；亦有指餐廳開門是做生意的，客人「出來是消費快樂，不是丟人現眼」。