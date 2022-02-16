連雲港發現唐代遺址　或為日本高僧記載海龍王廟

江蘇連雲港市海州區近日發現唐代大型建築基址，為該地區首次發現。據悉，唐朝時期日本「請益僧」圓仁巡禮求法時曾三次經海州，其著作《入唐求法巡禮行記》內提的海龍王廟，與上述建築基址的地望及存續時間基本相符。

內媒周二（15日）報道，該發掘項目東面緊鄰孔望山，西距明清海州古城5.2公里。項目總發掘面積約2,100平方米，共發掘清理魏晉南北朝至清代墓葬44座，唐宋時期建築基址2處，井3口，灰坑19座，灰溝2處。出土各類文物及標本共計260件（套）。

此次發掘最重要的收獲，是發現了上述唐代建築基址。該址平面呈長方形，佔地面積逾1475平方米，坐北朝南的兩進院落，自南向北共保留有21個遺迹單位，包括踏步、門道、庭院、水井、甬路、回廊、月台等。基址內出土較多碎磚瓦、陶瓷片，可辨器形有陶插座、蓮瓣紋瓦當、板瓦、筒瓦、瓷碗、瓷缽、陶罐等，另外發現8枚「開元通寶」銅錢。

此次發掘的建築基址未發現帶有明確紀年的遺物，考古人員依據其形制、出土器物特徵及層位打破關，初步推斷該建築基址的興建年代大致為盛、中唐時期，廢棄年代大致為晚唐五代時期，其性質用途可能為衙署或廟宇類建築。