蘇州昨增18宗本土新冠　涉及Omicron

內地周三（16日）公布前一日新增102宗新冠肺炎確診病例，分別為46宗本土和56宗境外輸入。江蘇新增22宗本土病例中，其中19人確診和3人為無症狀感染，涉及蘇州、南通和無錫三地。蘇州疾控中心表示，目前病毒的初步分析結果是Omicron變種病毒。

江蘇新增本土確診病例中，蘇州報告18宗，南通1宗；新增本土無症狀感染者3宗，無錫報告2宗，蘇州報告1例。患者均在定點醫院接受隔離治療或醫學觀察，蘇州自周日（13日）出現本輪疫情以來，兩日共通報12名感染者，其中9人來自蘇州工業園區，園區周一（14日）起展開全民核酸檢測。

蘇州疫情防控記者會指，本輪疫情發生以來，該市全力開展核酸檢測，持續排查管控重點人群，分級分類管控風險場所和區域，從速從快做好流調溯源和隔離工作。截至周一下午2時，全市共採取逾478萬人份核酸檢測樣本，累計採集環境樣本3,886份，消毒面積逾9.3萬平方米。蘇州市根據相關人員活動情況，全市設封控區、管控區和風險防範區58個，並將7地調整為中風險地區。

除江蘇省外，內地前一日新增本土確診病例所在地區分別為遼寧15宗、內蒙古7宗、廣東3宗、廣西2宗；新增境外輸入確診病例為廣東24宗、上海13宗、福建6宗，山東、雲南各3宗，湖南、廣西各2宗，天津、遼寧及四川各1宗。同日新增無症狀感染病例28宗，其中5宗本土個案分別來自江蘇、廣東和雲南，其餘23宗為境外輸入。至今內地累計107,196人確診，當中4,636人病亡。