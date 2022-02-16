省政法委書記張虎 再任廣東副省長
2022年02月16日 11:17
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張虎曾此前曾短暫擔任廣東副省長。
廣東省13屆人大常委會周三（16日）召開第40次會議，表決任命省政法委書記張虎為廣東省人民政府副省長。張虎於2019年3月至2020年6月短暫擔任廣東省副省長，當時負責生態環境、住房城鄉建設、水利等範疇工作。
張虎現年54歲，祖籍山東省濟寧市汶上縣，1988年4月入黨，中山大學地理學系自然地理學專業畢業，研究生學歷，理學碩士、公共管理碩士，高級工程師。他早年在廣州市水利局任職，最高擔任過水利局局長、黨委副書記，2009年改制後續任水務局局長、黨委書記。
2011年起，張虎先後擔任廣州市委常委、組織部部長，深圳市委常委、組織部部長，深圳市政府副市長、黨組副書記。他2017年升任廣東省政府副秘書長，辦公廳主任、黨組副書記；2018年升任廣東省政府黨組成員、秘書長；2019年升任廣東省政府副省長；2020年改任廣東省委常委、政法委書記，直至此次任命。
另外，會議表決補選廣東省委副書記、廣東省省長、深圳市委書記王偉中為第13屆全國人民代表大會代表，資格報請全國人大常委會確認。