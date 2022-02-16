台佛堂縱火案二審　法官改判被告無期徒刑

台灣台南市玉井區真理佛堂於2019年發生縱火案，造成7死2傷。男子曾文彥因與佛堂教友有嫌隙，於是放火報復。前年12月案件一審宣判，法官依殺人罪判處曾男死刑。案經上訴，台灣高等法院台南分院周三（16日）以被告犯有嚴重社會心理障礙且治療不彰等理由，改判其無期徒刑，全案可上訴。

曾文彥上午被押解到法庭聆判，當得悉逃過死刑時，他未露出欣喜的神色。台南高分院發言人陳連發表示，被告曾文彥從4歲即患有嚴重社會心理障礙且治療不彰，導致影響其行為，應列為量刑的考慮。另被告家人對被害人家屬補償，加上部分死者家屬並不堅持判處被告死刑，均為這次量刑的考慮。雖然被告仍有再犯的可能性，惟合議庭根據兩公約施行法、聯合國人權事務委員會通過的一般意見，裁定撤銷被死刑判決，改判無期徒刑。

據早前報道，曾文彥是名醫之後，因中學時期曾犯事經少年法庭轉介直理佛堂接受感化。他居住於真理家族的真理佛堂前輩堂期間，與佛堂張姓負責人之子發生過口角，因此憤而離開。2019年，曾要求搬回佛堂，卻遭到張姓負責人之子婉拒，曾因而懷恨在心。同年12月，他帶同汽油到佛堂門口縱火，造成多人死傷。

東網駐台記者郭良傑報道