習近平指示港府動員一切力量抗疫　確保市民生命安全

香港近期爆發第5波新冠疫情，引起中央關注。官媒周三（16日）報道，中共中央總書記、國家主席習近平近日已就香港抗疫工作作出重要指示，強調香港特區政府要切實負起主體責任，把盡快穩控疫情作為當前壓倒一切的任務，動員一切可以動員的力量和資源，採取一切必要的措施，確保香港市民的生命安全和身體健康，確保香港社會大局穩定；中央各有關部門和地方要全力支持和幫助港府做好防疫抗疫工作。

報道指，習近平已委託國務院副總理韓正向行政長官林鄭月娥轉達對香港疫情的高度關注，以及對香港市民的親切關懷。韓正批示要求港府和各有關方面，堅決貫徹落實習近平的重要指示精神，並指示中央有關部門和廣東省抓緊解決港府提出的提升香港核酸檢測能力、支援快速抗原檢測包等醫療物資、援建社區隔離和治療設施、保障鮮活食品等生活必需品供應、選派防疫專家赴港指導等請求事項。

此外，中央也決定成立由國務院港澳辦和國家衞健委牽頭，中央有關部門及有關專家、廣東省及港府三方共同組成的工作協調機制，加大有關工作統籌協調力度。廣東省委、省政府近日已專門召開會議，就落實支援香港抗疫和保障對港物資供應等工作，作出具體部署。

對此，林鄭月娥代表特區及全港市民向習近平致謝，強調會帶領港府用好中央支持，團結社會各界，傾盡全力抗擊疫情，作為本港當前頭等要務。她續指，港府已多管齊下圍堵病毒，且不斷優化和調整措施，提升自身能力，然而疫情急速發展，大大超出港府的應對能力。她重申，港府總動員應對疫情，政策局和部門不分彼此；又強調在中央領導的親切關懷和中央各部委、廣東省政府的強大支援下，大家定當上下同心全力打好抗疫戰，以期讓本港市民早日恢復正常生活。