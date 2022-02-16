江歌案二審劉鑫出庭　只求真相不求原諒

中國女留學生江歌2016年在日本被殺，其閨密劉暖曦（原名劉鑫）遭江母江秋蓮以侵犯江歌生命權提出起訴，案件今年1月一審判劉敗訴，劉其後上訴，案件周三（16日）在青島市中級人民法院二審開庭審理。自2018年訴訟提出以來，一直保持沉默的劉親自出庭，表示是為了還原事件真相，「而不是懦弱的請求原諒」。江秋蓮當日則因身體原因未出庭。經過近4小時的審理後，法庭宣布擇期宣判。

劉在上訴狀列舉6大項上訴理由，包括她認為法院遺漏了必須參加訴訟的當事人、認定基本事實的證據不足、事實認定錯誤、法律適用錯誤等，以及一份特別說明。她認為一審法院判決，不但沒有化解她與江母的矛盾，反而使得江母認為她是一個居心叵測之人，完全抹黑了她與江歌的真實感情和真實情況。

在庭上多度落淚的劉表示，沒有證據證明她先行入屋後「將門鎖閉」，自己不可能認知和預判陳世峰會殺人，更不可能認知和預判陳會殺一個與他沒有關係的人。劉指江被殺害完全是陳的行為所致，劉認為自己沒有過錯，不應承擔民事賠償責任。

江秋蓮一方則表示，劉強調江在其沒有要求的前提下等候對方是沒有證據支持，反之劉「鎖門」的客觀證據充分，認為她推卸自身責任而作虛假陳述。另劉阻止江報警同具備充分證據支持。江秋蓮在庭審後對外回應稱，對二審開庭沒甚麼可以說，相信法院會公正裁判。她又在微博上表達了對劉的憤怒，稱不會原諒對方。