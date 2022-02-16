台空軍防炮前參謀長涉共諜案　法院維持無罪判決

台灣的空軍防空炮兵指揮部前上校參謀長辛澎生，退役後被控與大陸情報單位人士見面餐敍、旅遊等，並在返台後替其發展組織，還邀約舊屬一同旅遊，試圖游說對方加入組織。案件一審時，辛澎生曾被判有期徒刑6個月，惟二審時，高雄高分院認為「接受招待不等於發展組織」，改判無罪。案件周三（16日）更一審宣判，仍維持無罪判決。

檢方指出，辛澎生2007年擔任空軍防空炮兵指揮部上校參謀長時，在友人安排下，接受招待前往南韓、印尼旅遊，並與大陸情報人員見面，疑被吸收成共諜，甚至回台後為大陸發展共諜組織。在退役後，辛澎生從事旅遊業，並主動邀約昔日舊部屬謝男，於2009年一同前往泰國旅遊，也安排與大陸情報人員一起打高爾夫球，意圖拉攏謝男加入共諜組織等。

案件在橋頭地院一審時，辛澎生辯稱，自己希望退伍後到大陸發展，才認識大陸友人，但他也告誡謝男「不要想太多，不要踩紅線，這是原則」，強調自己只是單純交朋友，並沒幫大陸蒐集情資或吸收高階軍職人員洩漏機密，但仍被判囚。然而二審時，高雄高分院發現辛澎生最初的口供與調查局的移送文書有極大出入，檢方也無法證實案中大陸情報人員的真實身份，因此認定罪證不足，改判無罪。

檢方不服判決，上訴至台灣的最高法院，終於去年10月遭發回更審。惟高雄高分院周三仍維持二審無罪判決，全案仍可上訴。