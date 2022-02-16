枋山鄉長涉出軌遭勒索　檢方揭5刑警疑受賄洩個資

台灣屏東縣枋山鄉鄉長洪啟能，早前涉嫌與鄉公所女職員發展婚外情，結果洪妻聘請一名陳姓偵探跟蹤。惟陳男偷偷拍下洪的性愛影片後，竟私下勒索他600萬元（新台幣，下同，約170萬港元）；洪拒絕付款並報警。屏東地檢署近日偵結後，意外查出高雄市有5名刑警涉嫌洩漏個資給陳男，檢方已依組織犯罪、恐嚇取財等罪嫌，起訴陳男等人。

台媒周三（16日）報道，檢警調查案件時意外發現，陳男除了涉嫌偷拍勒索洪啟能外，還與高雄市警局的警員、戶政人員勾結，從2018年起，以每筆資料1,000元至3,000元（約284至852港元）不等的金額，行賄多名警員，至少取得超過100筆民眾個資，讓偵探社獲利數十萬至百萬元不等。整宗案件包括警員、公務員及偵探在內，共19人被起訴。

檢警另查出，洪妻2019年底懷疑丈夫與李姓女職員出軌，於是花40萬元（約11萬港元）聘請某偵探社跟蹤調查，惟陳男掌握洪啟能出軌事證，並用針孔錄影機偷拍性愛影片後，竟透過律師向李女傳話，要求她向洪啟能表明，如願支付600萬元，洪妻便願意簽字離婚，如不配合，則公開影片讓他身敗名裂。

洪啟能周二（15日）就事件回應台媒查詢時表示，家務事都已交由司法處理，不願多談。