八孩母親或另有其人　結婚證疑點重重

位於江蘇省徐州市豐縣歡口鎮的董集村，早前爆出「八孩母親」被鐵鏈禁錮生活，官方其後證實楊慶俠原名「小花梅」，並以涉嫌拐賣婦女罪拘捕丈夫董志民。然而，楊慶俠的結婚證周二（15日）曝光，照片與被禁錮婦人差異頗巨，輿論質疑受害者另有其人。

有內地傳媒人周二上載楊慶俠和董志民的陳舊結婚證照片，顯示兩人1998年8月2日登記結婚，由豐縣歡口鎮部門登記蓋印；楊慶俠出生日期為1969年6月6日，與官方早前披露楊慶俠為52歲脗合。此外，據網民從小花梅家鄉雲南省亞谷村尋得的照片比對，亦顯示楊慶俠就是小花梅。

不過，證件上的小花梅樣貌卻與被禁錮婦人相異，即使事隔24年仍能見到明顯分別，被禁錮婦人樣貌亦較52歲年輕。有網民更發現，最新曝光的結婚證疑點重重，包括結婚證編號、雙方身份證號從缺；楊慶俠姓氏錯寫為「揚」；結婚登記日期非工作天；照片為兩張單人照片拼接，不符合合影規範等。

此外，董志民的8個子女年齡亦疑點重重，依序分別為23歲、10歲、9歲、8歲、5歲、4歲、3歲和兩歲。網民質疑，年屆52歲的小花梅能在4年內誕下3個子女，十分罕見。目前部分輿論推測，小花梅早年為董志民誕下長子後去向不明，董志民其後再拐帶被禁錮婦人回家，續用楊慶俠的姓名生活。