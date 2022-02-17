母遭羈押兩童滯留派出所　檢方助尋家人照料

上海市長寧區人民檢察院周三（16日）透露，當地一名女子早前被羈押，照顧其兩名子女的保母得悉後，竟將孩子由江蘇省帶到辦理案件的派出所門口後就離開，當局經查及與江蘇省聯動，順利把兩名孩子送回其外祖父母家中。

長寧公安分局華陽路派出所去年12月5日通報，有兩名分別8歲與6歲從江蘇來滬的兒童滯留在該處，兩人無人監管也無戶籍資訊。檢察院調查得知，兩名兒童的母親丁某某（化名）因涉嫌詐騙罪被羈押，由於其罪行可判監多年，且有妨礙訴訟的可能，不符合取保候審的條件。

丁某某原籍江蘇南京，育有3名子女，惟生父不知去向。大女與外祖父母同住，另外兩名子女則由保母照料，但保母見僱主被警方帶走，便將孩子帶到派出所後離開。檢方初時嘗試聯絡丁某某父母但不成功，及後公安一直收集孩子的的出生證明、其他近親屬等資料；檢察機關啟動跨省監護監督。期間兩人安置在華陽路街道困境兒童臨時照料點。

檢方其後發現其中一名孩子與其姐姐有聯絡，經此渠道，檢方終找到孩子外祖父母的準確聯繫方式，惟對方以欠缺撫養能力為由，婉拒接回孩子。檢方其後查找孩子的出生紀錄，為他們辦理戶口，讓其外祖父母向民政部門申請補助。經70天的努力，兩名孩子周二（15日）終與外祖父母團聚。