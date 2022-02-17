農曆新年假期結束　公安部︰加強返校師生治安保障

公安部周三（16日）表示，各地大中小學隨農曆新年假期結束陸續開學，要求各地公安機關就疫情防控常態化校園安保工作，及保障師生生命健康安全，進行超前謀劃、提前部署，持續開展「護校安園」專項工作，強化校園周邊定點執勤和網格化巡邏巡查，將校園作為重點納入立體化社會治安防控體系，督促學校落實主體責任。

公安部發言人李蓓表示，當局深入摸排整改校園周邊交通安全隱患、優化學校周邊道路交通組織、開展安全防範宣傳教育，切實強化安全防範能力；同時組織公安民警、警務輔助人員、學校教職員工、學生家長、志願者和群防群治力量共同維護交通秩序和治安秩序，運用智能手段強化可疑人員比對預警，及時發現各種不安定因素，快速處理涉校案事件。

在開學之際，各地組織派出所民警走進校園，集中開展一次涉校安全風險專項檢查，重點加強對校園周邊易肇事肇禍重性精神障礙患者等特殊人員的摸排穩控，防止發生涉校個人極端暴力案事件；會同市場監管等部門開展校園周邊旅館、出租屋、網吧等治安複雜場所清理整治，聯合開展面向未成年人無底線營銷食品專項整治，查處違法經營場所和行為，淨化校園周邊環境。