美報告批華無兌現加入世貿承諾　未達成貿易協議目標

美國貿易代表辦公室（USTR）周三（16日）發表新報告，批評中國沒有履行2001年加入世界貿易組織（WTO）所作出的承諾，以及在2020簽署的美中第一階段貿易協議。表示需要尋找新的戰略及更新貿易手段，對抗中國由國家主導的非市場政策和經濟行為。

這是USTR在貿易代表戴琪領導下的第一份報告。戴琪在一項聲明中說，中國加入世貿時承諾向外國競爭開放市場，卻沒有兌現，相反，中國保留、甚至擴大了由國家主導的非市場經濟和貿易方式，有關的政策和行為挑戰世貿規則，給全球的工人及商家造成嚴重傷害。

報告列舉了中國不公平的經貿行為，包括中國利用補貼和規定偏袒自己的公司，犧牲外國競爭者的利益，向國際市場傾銷廉價鋼鐵、鋁及其他產品，迫使美國和其他外國公司轉讓關鍵技術，以換取進入中國市場。報告指，中國領導層看來對由政府主導的非市場的經濟和貿易政策信心十足，沒有感到遵守全球規則的必要。

USTR稱正繼續與中國對話，爭取改變其經濟和貿易政策，同時也透過世貿與盟友合作，向中國政府施壓。報告又指，美國還在探討新的方式，使用和改進國內貿易工具，爭取與中國競爭的更公平的環境。

報告還指出，中國未能履行在美中第一階段貿易協議的承諾，包括批准美國農業生物技術，以及完成對美國豬牛使用的飼料添加劑萊克多巴胺（瘦肉精的一種）之風險評估等。

此前，2021年的貿易數據已顯示，北京未能達成第一階段協議中購買美國商品、服務和能源的兩年目標。美媒也指出，中國只完成了購買美國出口產品承諾的57%。