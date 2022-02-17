走失近12年　救助站成功助少女尋親

現年15歲的內地少女平平（化名）患智力障礙，年幼時與家人走失，後來流浪至上海市，獲上海市救助管理二站救助，結果一住便住了近12年，期間更因突發疾病險死。雖然久經苦難，但平平近日迎來好消息；在救助管理二站尋親甄別突擊隊的努力下，平平終在周一（14日）晚上10時，於福建平潭市嶺前村與失散多年的父母團聚。

內地傳媒周三（16日）報道，平平2010年在上海市流浪期間，獲熱心人士送往救助管理二站。由於平平有智力障礙，職員難以與她交談溝通，一直未能得知其身世；惟平平經常癡癡地望着窗外，職員猜想也許她想念家鄉和親人，故此該站多年來從未放棄協助她尋親。

約兩年前，平平因突發疾病入院，醫院一度下達病危通知書；幸經長期治療，平平才轉危為安，卻因長期臥床，導致肌肉萎縮，吞咽功能變差，生活不能自理。對此，該站成立了照料康復小組，負責照顧及協助平平進行康復練習。經多番努力，平平終能行走自如。

好消息一項接一項，救助管理二站尋親甄別突擊隊通過努力，終在農曆新年前夕為平平尋回父母，但受疫情影響，未能即時把她送回家。直至周一，職員護送平平返回家鄉，與父母團聚，一家人更當場相擁而泣。

針對平平當年走失後，如何跨越千里抵達上海市，她的父母也百思不得其解，幸最終尋回女兒，還他們一個心願。