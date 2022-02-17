不完整披露新冠試劑盒實驗結果　九安醫療高管遭約談

九安醫療在美公司推出的新冠病毒自測試劑盒。

天津九安醫療周二（15 日）發公告稱，公司董事長、總經理劉毅及董秘鄔彤被監管機構採取監管談話，原因是該公司在美國子公司iHealth出品的新冠病毒自測試劑盒實驗結果披露不完整。

公告稱，九安醫療收到天津證監局下發的行政監管措施決定書，內容指出指出，該公司今年1月7日僅披露了iHealth新冠自測試劑盒部分檢測成功的實驗結果，未對全部實驗結果進行披露，披露訊息不完整。劉毅和鄔彤對上市公司臨時報告訊息披露的完整性承擔主要責任，天津證監局決定對二人採取監管談話的監督管理措施。

據了解，去年11月九安醫療表示iHealth的新冠自測試劑盒獲得美國應急使用授權。今年1月7日該公司發公告稱，收到美國食品及藥物管理局對iHealth家用新冠自測試劑盒針對Omicron變種病毒的測試性能實驗報告，「在實驗中100%地檢測出了最大CT值為21.59（n=5）的奧密克戎（Omicron）活性病毒樣本」。

惟今年1月12日，深交所致函該公司，表示收到公司向深交所報備有關上述實驗結果的英文原文中，該實驗的樣本池中共有11個樣本，而公告所述的「100%檢測」只對應4個樣本，卻存在7個帶病毒的樣本實驗無法檢測出。