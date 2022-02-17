內地昨增92宗確診　蘇州再多10地列中風險區

國家衞健委周四（17日）公布，內地前一日新增92宗新冠肺炎確診病例，分別為35宗本土和57宗境外輸入。其中在江蘇省蘇州市單日再多16人本土染疫，當地將10個地區調整為疫情中風險地區，目前該市共有封控、管控和防範區共86個。

江蘇省蘇州市報告另新增6宗本土無症狀感染個案，無錫亦多1宗。在周三（16日）召開的新冠疫情防控工作記者會上，蘇州市委常委、市政府常務副市長顧海東稱，目前全市範圍內共關閉37個離開蘇州交通通道（含4個長江汽渡）；設置63個離開蘇州交通防控查驗點，其中9個物流專用通道專供貨運車輛通行。離蘇駕乘人士須提供48小時核酸檢測無感染證明，且健康碼為綠碼。

除江蘇外，內地前一日新增本土病例為遼寧、廣東各7宗，內蒙古3宗，廣西、雲南各1宗；新增境外輸入病例分布為廣東22宗，上海、山東各9宗，浙江、廣西各4宗，福建3宗，吉林、四川各2宗，河南和雲南各1宗。同日新增32宗無症狀感染病例，其中11宗本土個案除江蘇7宗外，廣東和雲南各有2宗，其餘21宗為境外輸入。至今內地累計107,288人確診，當中4,636人病亡。