廣東昨增7宗本土確診　17宗香港輸入個案

廣東省衞健委周四（17日）通報，前一天新增7宗新冠肺炎本土確診病例、22宗境外輸入確診及8宗無症狀感染個案。境外輸入確診有13宗來自香港，分別在入境深圳、珠海、佛山、東莞、中山後確診，另有4宗由香港輸入的無症狀感染個案。

廣東新增本土確診病例包括深圳市6宗，其中5人在納入管控的密切接觸排查中發現，其餘1人在主動核酸檢測發現。廣州市亦有1宗病例，在納入管控的密切接觸排查中發現。廣東省同日新增2宗本土無症狀感染個案，患者在深圳市的密切接觸排查中發現。

香港相關新增境外輸入確診病例分布為東莞市5宗、深圳市4宗、佛山市2宗、珠海市和中山市各1宗；其餘9宗境外輸入確診病例由廣州市報告，分別來自新加坡、埃塞俄比亞、俄羅斯、澳洲、馬來西亞、泰國。香港相關境外輸入無症狀感染新症分布為珠海、佛山、中山和江門各1宗。

廣州市政府新聞辦公室周三（16日）舉行發布會，提及多間當地企業介紹供港保障情況，其中金域醫學已承接香港應急檢測任務，累計檢測量達150萬人份，金域第二實驗室近日將在港投產使用，檢測產能提升至日均12萬人份。粵港澳大灣區「菜籃子」生產基地之一的廣州市昇永農業公司，現時每日供港蔬菜約40噸。