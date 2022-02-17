內地要求中小學聘法治副校長　由公檢法機關推薦委派

內地教育部周四（17日）召開記者會，介紹《中小學法治副校長聘任與管理辦法》（下稱辦法），要求於今年5月1日起，每所中小學校至少配備1名法治副校長，並優先為偏遠地區、農村地區學校和城市薄弱學校配備法治副校長。全國目前已有2,328家法院的13,801名法官，擔任15,332所中小學校的法治副校長。

教育部政策法規司司長鄧傳淮在記者會上介紹，辦法規定，法治副校長是指由人民法院、人民檢察院、公安機關、司法行政部門推薦或者委派，經教育行政部門或學校聘任，在學校兼任副校長職務，協助開展有關工作的人員。法治副校長的職責包括推動法治思想學習、開展法治教育，協助開展保護學生權益、預防未成年人犯罪、參與安全管理、實施或者指導實施教育懲戒、指導依法治理。

辦法又規定，教育部門要會同有關部門制定實施培訓方案和規劃，提高法治副校長履職能力和水平；派出機關要將擔任法治副校長工作納入工作量，明確為考核內容；學校要積極支持、配合法治副校長開展工作。下一步，教育部將推動把法治副校長培訓納入「國培計劃」。

辦法指出，法治副校長每年在任職學校承擔或者組織落實不少於4課時、以法治實踐教育為主的法治教育；參與學校學生權益保護制度的制定、執行，參加學生保護委員會、學生欺凌治理等組織，指導、監督學校落實未成年人保護職責，依法保護學生權益；指導學校對未成年學生進行有針對性的預防犯罪教育，對有不良行為的學生加強管理和教育。