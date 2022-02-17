疑涉間諜活動　日本男子上海被捕

日媒周四（17日）引述政府相關人士報道，一名50多歲的日本男子早前在中國上海被捕，疑涉間諜活動，但具體原因未明。日方要求盡快放人，駐當地的總領事館正收集相關情報，以確認詳細的逮捕理由及該男子的健康狀況等。

日本政府相關人士指，該名男子涉嫌違反中國法律，去年12月在上海被捕，但官方未有公布他涉及的違法詳情，但國安當局指他疑涉參與間諜活動。日本內閣官房長官松野博一周四早上在記者會上，證實已收到相關通報，強烈要求中方通過各種層面溝通及機會，盡快釋放該男子。他提到，中方未通知日方有關該男子的健康情況，駐當地的日本總領事館要求進行領事會面，今後將聯絡其家屬等，盡可能提供支援。

松野博一另證實，一名北海道出生、2015年因涉嫌間諜行為在北京被捕的70多歲男子，2018年12月被判囚12年後，中方於上周一（7日）向日本駐華大使館通報，他在囚期間被送往北京市內一間醫院，其後病重不治。松野指鑑於該男子的病情，日方已多次要求中方基於人道理由盡早放人，惟他至死仍未能回國，對此感到遺憾，並對中方提出抗議。

報道指出，中國2014年起實施反間諜法後，接連逮捕多名外國人，包括2015年起有多名日本人因涉嫌間諜行為被捕。據日本外務省統計，除了去年12月的被捕男子外，至少還有15名日本人在華被捕，其中8人獲釋或因刑期結束得以返回日本。