小學生發現地圖錯處　揭1000萬人民幣大案

浙江嘉興海鹽縣小學4年級學生小新（化名）從母親購買回來的省地圖欠缺了一處地點，經反映並交由警方調查後，竟揭發一宗涉額1,000萬元（人民幣，下同，約1,247萬港元）的生產、銷售假地圖案。

2020年9月，小新母親汪女士從某電商平台購入一張浙江省地圖，某日小新拿該地圖與學校的地圖比較，卻發現前者欠缺嘉紹大橋北側圍墾區。汪女士於是向海鹽縣文化和廣電旅遊體育局反映，並將線索移交警方。縣公安局調查後發現以王某為首的非法地圖產銷鏈條，案件其後由中宣部版權局、最高檢等6部門聯合督辦。

案件周一（14日）在嘉興南湖區法院開庭審理，王某、何某、戚某等7人被起訴涉嫌侵犯著作權罪、假冒註冊商標罪。經營文化公司的王某於2016年3月至2021年3月，通過他人獲取福建省地圖出版社出版的省圖及中國交通地圖共32款印刷文件，並找來沒有印刷資質的戚某和開覆膜廠的何某，非法印刷生產一批地圖。

王某又以其他印刷公司的名義，獲取武漢大學出版社的委託印刷單，印製中國地圖等4款武漢大學出版社享有專有出版權的地圖。涉案36款地圖被非法複製發行近1,000萬張，通過線上線下銷售。此外，何某又在未獲得迪士尼註冊商標所有人許可的情況下，非法印製並銷售品牌拼圖，非法經營額150多萬元（約187萬港元）。