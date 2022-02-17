婦女遭拐賣求離婚　豐縣法院屢判敗訴

江蘇省徐州市豐縣歡口鎮的董集村，日前爆出「八孩母親」疑遭家暴，引起內地輿論關注婦女拐賣問題。內媒周二（15日）翻查判決紀錄發現，當地多名遭拐賣婦女曾起訴尋求離婚，但同被豐縣人民法院判處敗訴。

第一宗案件提到，有趙姓女子於1984年從四川省被拐賣到豐縣，並誕下4名子女。趙女2014年以婚姻基礎差、婚後未培養出夫妻感情、現已分居5年多、夫婦感情確已破裂為由，要求與尹姓丈夫離婚。法院最終不支持離婚，認為雖然上述男女未辦理結婚登記，但已構成事實婚姻，建議雙方互諒互讓，彼此關心體貼，多為對方利益着想。

第二宗案件指，有王姓女子1987年從重慶市被拐賣到豐縣，誕下1名女兒。王女以雙方婚前缺乏了解、丈夫脾氣暴躁、對她經常打罵為由要求離婚。然而法院認為，王女的家庭是一個幸福美滿的家庭，夫婦結婚20多年且生育子女，婚姻基礎牢固，最終同樣不支持離婚。

報道亦列出一宗因拐賣婦女受罰的案件，案情指一對董姓夫婦以3萬元（人民幣，下同，約3.69萬港元），買下一名精神病女子作為兒子的媳婦，後來卻因嫌棄媳婦，把她賣予另一名豐縣村民。惟其後村民以女子癡呆、打人為由，退回給董姓夫婦；夫婦轉手又把女子賣予山東省一名男子。法院最終判處董男入獄5年，罰款5,000元（約6,159港元）；董妻入獄3年、緩刑3年，罰款3,000元（約3,695港元）。