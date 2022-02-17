「港漂」嘆香港檢測能力跟不上　排隊恐二度傳播

香港新冠確診病例連日創新高，社會各界批評政府抗疫不力。內媒周四（17日）報道，有在香港工作和讀書的內地人表示，面對嚴峻疫情，感受到前所未有的壓力。有人認為香港自身的檢測能力跟不上，「兩年前是排長隊買口罩，現在是根本買不到檢測盒」；又指香港沒有全民檢測，根本不知道身邊有沒有人「中招」。

今年農曆新年假期返回上海過節的周曉，於上周日（6日）回到香港。她向內媒述說自己的情況，除了在機場外，她要在抵港後第3、5和12天接受核酸檢測。她表示，第3天檢測後，7小時便有結果；到了第5天檢測，卻等了一天半。她表示，有同事上午9時排隊，到中午還沒排到。

在香港讀書和生活多年的朱瓔表示，撇開排隊花費的時間，二度傳播風險卻客觀存在。她前往檢測的西環石塘咀體育館檢測中心，旁邊就是人流密集的塘咀街市，「大家都想買快速檢測盒在家測，可是店裏早就買不到了」。她又表示，現在上班選擇步行，因為乘坐公共交通毋須使用「安心出行」，怕因而中招。

兩人在訪問中均提到，近日香港出現死亡病例，「大家才開始緊張」，她們的朋友都悄悄去請假打針。周曉稱，去年下半年香港風平浪靜，讓一些人鬆懈，甚至在街上不認真戴口罩，「現在應該沒甚麼人有僥倖心理了」。