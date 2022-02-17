江蘇男被綁架至柬埔寨當「血奴」　院方︰情況已好轉

江蘇男子李亞緣綸（下稱小李）早前被綁架至柬埔寨成為「血奴」一事，連日來受到輿論關注。內地傳媒周四（17日）從院方獲悉，經連日治療後，小李的情況已經好轉，現時能獨立緩慢行走，但因尚不清楚其內臟是否會因缺血而出現隱患，故仍需留院觀察。

小李近日接受內媒記者採訪時憶述，他早前到廣西憑祥市應聘時，遭兩人持槍綁走，先是帶到越南胡志明市，再坐船抵達柬埔寨西港（即西哈努克市），其後被以1.85萬美元（約14.43萬港元）賣給一個網絡投資詐騙團夥。由於他拒絕參與詐騙，又拒絕支付贖金，「他們從我身上弄不到錢，只能在我身體上榨錢出來」，便被對方定期抽血。後來，他在該團夥內一名「好心人」幫助下成功逃脫，其後在一名網名「義舉」的網民幫助下，聯繫上中柬義工隊。

中國駐柬埔寨大使館此前通報稱，館方獲悉事件後高度重視，要求醫院全力救治患者，另要求柬埔寨警方高度重視並予立案。館方也已派人探望患者。柬西哈努克省警方已正式就此立案，中柬兩國警方正協同開展相關偵查工作，力爭盡快破案。