違規審批貸款造成財政損失　省金管局前副局長判囚18年

青海省地方金融管理局前副局長王麗，涉嫌貪污、受賄、挪用公款、濫用職權、巨額財產來源不明罪一案，周四（17日）在海東市中級人民法院公開宣判。在數罪併罰下，王麗被判處有期徒刑18年，並罰款110萬元（人民幣，下同，約137萬港元），涉案贓款贓物依法沒收，上繳國庫。

法院審理查明，王麗利用擔任青海銀行黨委書記、董事長的身份，指使他人採取虛列費用、虛開發票等方式，套取國有資金，並將其中的15.5萬元（約19.3萬港元）據為己有；又利用擔任西寧市商業銀行行長及青海銀行黨委書記、董事長職務上的便利，挪用公款2,000萬元（約2,494萬港元）幫助他人註冊公司；利用上述職務便利，幫助他人違規獲取資金、幫助他人承攬業務，並多次受賄合共579.8萬元（約722.6萬港元）；她更超越職權違規審批貸款，造成本金利息合共約5億元（約6.2億港元）的國家財產損失；且她未能說明來源的財產高達1,680萬元（約2,095萬港元）。

法院認為，王麗的行為已分別貪污罪、受賄罪、挪用公款罪、國有企業人員濫用職權罪及巨額財產來源不明罪；對於上述罪行，應實行數罪併罰，法院遂依法作出上述判決。