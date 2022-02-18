狠男56刀殺前女友　檢方抗訴後法院改判死刑

備受關注的「四川男子砍刺56刀殺害前女友」一案有新進展，內地傳媒周四（17日）從死者家屬處獲悉，省高級人民法院近日已對案件作出終審判決，撤銷南充市中級人民法院的死緩判決，改判兇手屈江死刑。

據報道，35歲女死者顧翠芳原是一間美容店老闆，離異後獨自一人帶着女兒生活；她2018年在同學聚會中結識了屈江，兩人其後發展成情侶關係，惟屈江當時已婚，故直至2019年7月，屈江與前妻離婚後，才與顧女公開交往。同年10月，顧女多次提出分手，惟屈江為挽回感情，長期對顧女進行跟隨、糾纏，甚至威脅殺人。顧女先後4次報警，警員介入調停，但屈江未有停止上述行為。慢慢地，屈江因愛成恨，認為其離婚、陷入債務危機均是顧女造成。

至2020年6月1日，屈江攜帶菜刀、匕首尾隨下班回家的顧女，並在大廈天台埋伏。翌日凌晨5時許，屈江使用之前偷配的鑰匙進入顧家，當着顧的女兒面前，持菜刀狂砍顧女頭、肩及四肢，又拿匕首狂捅顧的胸腹部，其後逃逸。女兒及後向鄰居求助，救援人員趕到後，證實顧女「急性失血性休克」，已當場死亡。同月3日，警方拘捕屈江。

案件一審時，屈江辯稱自己只是「想傷害對方、教訓對方，並不是想殺了對方」，但法院不予認同。然而，法院認為屈江被捕後如實供述犯罪事實，且當庭認罪，加上案件是婚戀糾紛引起，可從輕處罰，故依故意殺人罪和尋釁滋事罪，判處死刑但緩刑兩年執行，剝奪政治權利終身，同時限制減刑，並賠償死者家屬76萬元人民幣（約94.8萬港元）。

一審宣判後，死者家屬不服，南充市人民檢察院隨即提出抗訴，認為「一審判決認定事實錯誤、量刑畸輕」。案件去年12月3日開庭二審，經歷多日審訊後，法院最終在同月28日宣判。法官認為，屈江在分手後，曾做出追逐，攔截、辱罵、恐嚇等行為，已遠遠超出正常戀愛範疇，「不應認定為婚戀糾紛」，且他是有預謀犯罪，作案手段極其殘忍，犯罪情節特別惡劣，故量刑時不予從輕處罰，最終改判死刑。