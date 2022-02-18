國民黨辦提名委員會　侯友宜等婉拒參加

國民黨近日公布「中央選舉提名委員會」名單，包括新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、嘉義市長黃敏惠等8人，負責指導今年九合一地方選舉與核定提名。不過，上述3名市長周四（17日）都以不適宜為由婉拒，同時強調全力為國民黨輔選。

黨主席朱立倫周三（16日）公布名單顯示，委員會由朱立倫擔任召集人，成員包含侯友宜、盧秀燕、韓國瑜、副主席黃敏惠、夏立言、連勝文，及秘書長黃健庭。不過，侯友宜周四以自己可能參選連任市長為由婉拒。盧秀燕則透過新聞稿表示，感謝朱立倫看重和邀請，但她將爭取提名及競選連任，不宜「球員兼裁判」，因此予以婉謝。

國民黨中央黨部周四發聲明，表示尊重侯友宜與盧秀燕的決定，感謝兩人表達全力支持黨提名候選人，共同打贏選戰的決心。據台媒了解，朱立倫上周曾相繼和侯友宜、盧秀燕會面深談，並當面提出希望兩人加入中央選舉提名委員會，同時針對年底地方選戰的輔選、提名工作深入討論。當時侯友宜、盧秀燕未有當面婉拒邀請。

周四稍後時間，國民黨副主席黃敏惠亦向台媒表示，自己可能參選連任市長，所以婉拒朱立倫邀請，並感謝對方好意。