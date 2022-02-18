狠男駕駛挖掘機殺警　二審維持死刑判決

河南平頂汝州市男子李國勝，去年曾駕駛挖掘機殺死一名警員，其後遭法院一審判處死刑，惟他不服上訴。案件周四（17日）在河南省高級人民法院二審宣判，法庭裁定駁回上訴，維持一審對李國勝的死刑判決，並依法報請最高人民法院核准。

案發於去年11月18日中午，李國勝在某餐館飲酒後，以村委會尚未支付其2,000元人民幣（約2,493港元）挖溝款為由，致電要求村支書趙某到餐館，代其結算餐飲費，惟遭對方以不符合財務報帳規定為由拒絕。同日下午，李國勝駕駛挖掘機到趙家，與趙某發生口角，其後李便操作挖掘機破壞趙家，並挖斷市政燃氣管道。

臨汝鎮派出所副所長葉光輝接報後，聯同輔警尚士琳趕到現場，勸阻李國勝並疏散群眾。惟李國勝竟操作挖掘機，用鏟斗把葉、尚兩人擊倒，再用鏟斗對倒地的葉光輝進行連續拍擊。其後，李又回家拿出兩把砍刀，跑回趙家四處破壞。警方及後派出大批警力增援，當場拘捕李。惟葉因全身多處骨折、多臟器損傷，已當場死亡。

案件在平頂山市中級人民法院一審時，法官認定李國勝犯故意殺人、尋釁滋事及襲警罪，數罪併罰下，判處死刑，剝奪政治權利終身。李國勝不服上訴，惟河南省高院認定，李的犯罪手段極其殘忍，犯罪情節極其惡劣，後果及罪行極其嚴重，社會影響極壞，又是積犯，依法應予以嚴厲懲處，遂作出上述裁定。