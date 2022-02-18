春運再迎出行高峰　全國昨料發送逾3100萬旅客

元宵節（2月15日）剛過去，內地春運繼本月6日旅客集中返程後，於周四（17日）再次迎來出行高峰。據國務院聯防聯控機制春運工作專班最新披露的數據顯示，內地周四踏入春運第32天，全國預計發送旅客3,141萬人次，其中鐵路預計發送旅客780萬人次，公路2,200萬人次。

據內地網站統計顯示，相比往年返程客流較為分散的情況，內地於周三（16日）及周四均迎來新一波返程高峰日。從平台預售情況可見，旅客預訂量自周二（15日）起明顯提升，其中周三出發的機票預訂量前一日上升近四成，火車票預訂量則上升上漲近兩成，而周四的機票、火車票預訂量與周三基本持平。

數據顯示，此次返程旅客主要流入地以珠三角、長三角地區為主，廣州南站為此次返程最繁忙的火車站，上海浦東機場為進出港最繁忙的機場。而鐵路復工熱門目的地為重慶、四川成都、廣東深圳等；機票復工熱門目的地為成都、上海、廣東廣州等。

分析指，周三至周四為春運後期新高峰，今年春運規律和去年相似，節後旅客量高於節前，元宵節過後市場快速恢復。惟今年春運屢遇惡劣天氣，中國氣象部門預計，周四及周五（18日）兩天，內地中東部地區將有一次明顯雨雪天氣過程。另自周六（19日）起，江南以北大部地區降水過程結束，雨區南壓，華南大部有大到暴雨，部分地區伴有雷電活動。