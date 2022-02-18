台雲豹裝甲車擦撞私家車　警封路調查

台灣陸軍一名王姓中士，周四（17日）下午駕駛雲豹八輪裝甲車在新北市執行任務，惟途中在淡水捷運竹圍站前撞上一輛私家車，幸車上的鄭姓女司機沒有受傷，警方對雙方進行酒測後都未有發現酒精反應，車禍肇因仍待調查釐清。

據台媒報道，涉事的雲豹八輪裝甲車由轄屬陸軍第六軍團指揮部，由24歲的王姓軍人駕駛。王男周四下午2時27分駛經淡水區時，於竹圍捷運站往台北方向50米處時，疑因為操作不慎，不小心擦撞前方43歲鄭女駕駛的的私家車，導致車體右後方保險桿，及車身破損，警方獲報後趕抵現場，封閉其中一條車道調查。

陸軍第六軍團指揮部也表示，單位會全力配合警方調查，並將依軍車保險作業規定辦理後續事宜，並要求所屬單位強化行車安全教育，及防衞駕駛的觀念，以確保任務出行的安全。

台軍自製研發的雲豹八輪裝甲車屢傳意外，桃園市蘆竹區上周五（11日）亦有一輛雲豹八輪裝甲車行任務，惟在公路的外側車道欲變換至內側車道時，疑因視線死角與直行的私家車發生擦撞，造成後者車門嚴重凹陷，右前輪軸斷裂，輪胎掉落，車殼四散。