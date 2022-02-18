收養過百流貓狗善心漢　患末期肝癌離世

內地一名獲網民稱為「養貓書生」的吳雪鋒，多年來靠賣書收養過百隻流浪貓狗。惟其妻子周三（16日）晚上表示，丈夫罹患晚期肝癌，經救治無效離世，終年40歲。

吳雪鋒的妻子在短片平台抖音發表訃告，稱「夫吳雪鋒先生，因病醫治無效，於2022年2月15日凌晨二時許，在北京海淀醫院離世」，遺體明年清明前將在朝陽區長青園集體公墓刻名，吳生前撫養的流浪貓狗將由妻子照料，再尋找合適領養人。

吳雪鋒上月20日被診斷出末期肝癌，並有多發惡性腫瘤性病變，及門脈癌栓等情況，他臨終前已決定將遺體捐予紅十字會在醫學用途。吳雪鋒的社交帳戶「書生與貓時光」有13萬粉絲，網民均對其離世消息感到震驚，亦有人表示會支持吳妻撫養貓狗。

吳雪鋒生前分享多段救助貓狗的影片，其後有直播賣貓糧等貨品，賺取生活費及照顧貓狗的費用。2011年起開始與妻子救助北京及附近城市的流浪貓豿，10年間收養近百隻貓、30多隻狗，及一隻兔子，部分獲人收養，其餘則安置在夫妻租住的大院內。

他2018年曾接受採訪指，自己在學時家貧，高中畢業後便出售買過的印刷書謀生，及後有人轉讓書攤給他，就開始多年賣書生涯，而舊書店的收益幾乎全數用於照顧流浪動物上。