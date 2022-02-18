青島少女疑留遺書出走　3日後河中找回屍體

山東青島一名年僅16歲女子李某雪，早前留下疑似遺書後離家出走。其父曾在網上發啟事尋人，惜一直無下落。周四（17日）在距離李家不遠的河中，搜救人員找到一具女屍，村民認出為李女。當地派出所已聯絡李父前往現場進行確認。

內媒報道稱，周一（14日）下午1時許，李某雪從位於萊西市日莊鎮堤上村的家中出走，當時她身穿黑色羽絨，一對白色運動鞋，未攜帶手機、身份證等隨身物品。她給父親留下一張字條，寫着「爸爸我在咱村河裏，看到這張紙您去把我領回家吧」。

李先生早前接受訪問時稱，他自2019年起獨自撫養女兒，兩人偶爾會發生爭吵，但女兒從未離家出走。李先生稱，這次事發前未與女兒爭吵，不知道其為何出走，很擔心她的安危。萊西日莊派出所接獲報案後多次出動尋找李女，但始終未有發現。

根據李女最後出現的路線，及志願者在河邊發現的線索，初步懷疑李女在距家約1,000米外的河邊活動過。有志願者稱，該河很深，而且河面大部分結冰，而靠近河邊的地方有冰碎掉的痕迹。周四搜救人員對河水進行聲納探測，約30分鐘後發現了一具女屍，經村民指認以及女屍的裝着，相信為李女。記者當日再聯絡萊西日莊派出所，接聯的工作人員表示，目前還未接獲李女被找到的消息，會立即通知李先生到現場確認。