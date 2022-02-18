內地昨增87宗確診　呼和浩特爆疫發布三級預警

內地周五（18日）公布前一日新增87宗新冠肺炎確診病例，分別為40宗本土和47宗境外輸入。內蒙古出現新一輪本土疫情，周四（17日）單日新增22宗確診，其中呼和浩特市和包頭市各有21和1宗，日前兩市先後發布新疫情防控三級預警，要求市民避免非必要外出，並減少聚集性活動。

內蒙古新增確診病例，分別通過主動就診、例行檢測和對密接人員檢測中發現。截至周五凌晨零時，該自治區現有本土確診病例32宗，其中呼和浩特有26宗，呼倫貝爾市和包頭市各有5和1宗。呼和浩特疫情防控工作新聞發布會周四宣布，當日下午3時起於重點區域開展核酸檢測，截至當日市內共有7個疫情中風險地區。該市白塔國際機場周三（16日）表示，自當日起所有出港旅客必須持有48小時內有效核酸檢測無感染證明。

除內蒙古外，內地其餘新增本土確診病例分別為遼寧9宗，江蘇、廣東各4宗，雲南1宗；新增境外輸入確診病例分別為廣東21宗，上海13宗，福建、廣西各3宗，吉林、山東、雲南各2宗，四川1宗。新增45宗無症狀感染病例，20宗本土分別來自江蘇、雲南和廣東，其餘25宗為境外輸入。至今內地累計107,375人確診，當中4,636人病亡。