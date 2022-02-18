內地人口老化加劇　近5年整體結婚登記趨減

內地傳媒周五（18日）報道，近日多地發布去年的婚姻大數據，整體趨勢顯示，近5年結婚登記數量逐年下降、結婚年齡推遲。有分析認為，是受到人口老化加劇、適齡男女婚戀觀念轉變影響。另外，內地去年離婚率亦明顯降低，可能與「離婚冷靜期」政策有關。

江蘇省民政廳周一（14日）發布「2021年江蘇省婚姻登記大數」，顯示去年當地共466,947對新人登記結婚，較前年結婚登記總數下降5.16%。從年度趨勢來看，該省近5年的結婚登記量呈現逐年下降趨勢。 安徽省合肥市情況相近，市民政局數據顯示去年共57,166對新人登記結婚，較前年下降6.6%，近8年均呈下降趨勢。

從登記年齡來看，江蘇省去年初婚年齡平均為27.29歲，其中男性28歲、女性26.52歲。與前年相比，男性平均初婚年齡略有推遲，女性則略有提前。而浙江省溫州市去年平均初婚年齡男性比前年推遲0.4歲，女性推遲0.3歲。

此外，江蘇省去年共受理240,435對離婚登記申請，完成134,943對離婚登記，佔申請總數56.12%，比前年降低42.45%；在冷靜期內主動撤回或逾期未辦理視為撤回的佔36.45%；另有夫妻因處於離婚冷靜期或登記發證期尚未辦結。而在合肥市，去年共有16,851對夫妻辦理離婚，與前年同期相比下降51.29%。

北京大學國民經濟研究中心主任蘇劍周四（17日）分析指出，人口老化加劇、年輕人減少，結婚的年齡層人口整體減少，導致結婚率降低。他另指出，生育、養育和教育成本高，導致生育意願降低，繼而令婚姻需求減少；加上年輕人生活方式和觀念轉變，有人追求多樣化生活，生育不再是必需品。