廣東昨增16宗香港輸入新冠　珠海停飛北京航班

廣東省衞健委周五（18日）發布消息，前一日全省新增4宗本土和21宗境外輸入新冠確診病例，另多1宗本土和9宗境外輸入無症狀感染個案；其中16人從香港入境深圳、珠海、佛山、江門、東莞、中山和惠州後被發現染疫。據珠海機場通報，根據民航疫情防控要求，自周五起該機場出發前往北京的航班全部取消。

該省前一日新增的本土病例中，確診病例分別為深圳3宗，東莞1宗；珠海新增1名無症狀感染者。以上個案均在納入管控的密切接觸排查或重點行業人群定期核酸檢測中發現，其中深圳個案全部為入境旅客隔離酒店工作人員。

新增境外輸入確診病例中，8宗由廣州報告，深圳、珠海各3宗，佛山、江門各2宗，東莞、中山、惠州各1宗。除廣州外，其餘7地共11宗個案來自香港。新增境外輸入無症狀感染者有9人，除廣州報告3宗外，深圳、佛山、東莞共6宗個案中有5人自香港入境。

珠海機場周五提醒出發的旅客，目前須配合測溫並查驗粵康碼及行程碼。如行程紀錄顯示有14天內深圳（全域）旅居史的旅客，須另行提供48小時核酸檢測無感染證明，否則將無法登機。有輿論指出，近日多名偷渡者從香港經珠海前往內地多地後確診，這次取消珠海飛往北京航班的決定，不排除與此事有關。