英下議院多人染疫　訪問團延期訪台

英國國會下議院外交事務委員會主席董勤達上周透露，將於周六（19日）出發前往台灣訪問，為委員會時隔16年後再次訪台。惟外委會周四（17日）表示，由於有多名成員確診新冠肺炎，訪台必須延期，對此感到遺憾，外委會正重新安排日程。

報道指，英方代表團9名下議員原定於下周日至下周四（20至24日）正式訪問台灣，但受變種毒株Omicron蔓延影響，外委會決定延後訪台行程。台灣的外交部表示，訪問團後續將再與台外交部及駐英國代表處討論，重新規劃訪問日程，以展現英國強力支持民主夥伴的意願，並將實地了解台灣對印太區域和平及穩定的貢獻。

台外交部強調，台英關係密切友好，是理念相近的合作夥伴；英國支持台灣有意義參與國際組織，關切台海安全局勢，並呼籲以和平方式解決兩岸分歧。台方指出，作為印太地區負責任的成員，將持續與包括英國的七大工業國集團（G7）成員國及歐盟等理念相近國家及夥伴，攜手加強全球民主聯盟的韌性與支持民主發展，共同維護印太地區的和平、穩定、繁榮及永續發展。