蘇州房東遇無品租客　不辭而別遺上百樽尿液

江蘇省蘇州市一名房東近日聯絡吳中區一處單位的租客前往做新冠病毒核酸檢測不果，於是上門找人，卻發現人去樓空，房間內不但滿地垃圾，還有上百個裝有尿液的水樽。房東最後找來妻子和朋友幫忙，打掃了4、5個小時才清理完。

房東張先生表示做了房東10多年，「第一次遇到這麼不講衞生的租客」。他周四（17日）聯絡該租客時，發現自己被封鎖。當日中午，他拜託朋友到出租屋查看，朋友發給他一張非常混亂的房間照片。同日下午2時許，張先生和妻子一起到場，一打開房門便傳出極大異味。房間內除了外賣盒，還有裝着尿液的礦泉水樽，當中一些樽更沒蓋上。

張先生指涉事租客年約20多歲，租住一年多，每個月24日都會正常繳納600元（人民幣，下同，約747港元）房租，雙方並無經濟或押金糾紛。最初租客表示手頭不太寬裕，押金只付了200元（約249港元），離開時身份證也沒拿走。

據指，出租屋內還有其他租客，張先生曾多次接獲投訴指，該租客上完廁所和走過的地方都有污漬。張先生每次與其溝通，對方都答應會改善。張先生表示，當日打掃完後把房間的門窗全部打開通風，之後會重新換一個床墊再將房間出租。