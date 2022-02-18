台爭取加入美印太經濟框架　白宮稱仍在協調

美國即將公布印太經濟框架，台灣多次公開表示希望加入，卻同時申請加入《跨太平洋夥伴全面及進步協定》（CPTPP）。白宮副發言人巴埃爾（Karine Jean-Pierre）周四（17日）被問及此事，表示行政部門與印太夥伴、國會與其他利益相關者仍在協調中，目前沒有新消息。

巴埃爾表示，行政部門與印太夥伴、國會與其他利益相關者正在協調，相關工作順利進行，但目前沒有更多訊息能對外公布。她又指，印太經濟框架將針對貿易便利化、數碼經濟與科技標準、供應鏈韌性、減碳與潔淨能源、基建、勞工標準與其他共同關心的領域，定下共同目標。美方致力促進美國高薪就業、高標準與供應鏈韌性，加強印太地區貿易和投資。

台灣駐美代表蕭美琴周三（16日）亦被問及美國印太經濟框架，她稱在白宮國家安全委員會與美方各界推動該框架期間，台灣持續表達加入的意願，但很多細節仍在協調，包括框架未來以何種形態呈現、其他國家或地區如何參與等。蕭美琴強調，以台灣在全球供應鏈所扮演的關鍵角色，加上其經濟實力在全球科技領域的貢獻，應為各國想爭取合作的對象。