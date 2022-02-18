港府應負抗疫主體責任　內地官媒批未設指揮中心

內地官媒周四（17日）晚發表題為《疫情洶洶，港府如何「切實負起主體責任」》的社評，指出盡快穩控新冠疫情是香港當前壓倒一切的任務，香港抗疫工作面對實際難題，但仍未設立聯合指揮中心處理疫情，港府需負起責任團結各界齊心抗疫。文章又指出部分西方國家官員不需為抗疫不力問責，導致消極抗疫。

文章指，香港現時還未有專門抗疫的聯合指揮中心，在一定程度上影響效率，同時面對如何提升檢測能力、讓輕重症患者及時隔離治療、統籌醫療和社區支援資源、有效動員香港社會各方力量抗疫、解決核酸檢測資源投放不足、疫苗施打人手不夠、圍封點民生保障不力等難題。單靠中央和內地支持是不夠，關鍵是港府要切實負起主體責任，動員一切力量和資源，包括龐大公務員隊伍、衞生界、教育界、工商界、基層社團等各行各業人士。

港府抗疫舉措的實際效果取決於兩方面：一是政府的執行力，二是社會的配合度。社評指出香港過去奉行西方式的「小政府、大社會」治理邏輯在抗疫上有嚴重缺陷，舉例美國等西方國家無官員因抗疫不力而問責，官員不負責帶來的必然結果是躺平式的消極抗疫。特區政府要真正成為領導和帶頭力量，團隊要統一思想在各層級負起責任，盡可能地團結香港各界全力投入抗疫，才算真正負起了主體責任。