台增16宗本土新冠　大部分來自宗教聚會群組

台灣的本土新冠疫情持續，中央流行疫情指揮中心周五（18日）公布，新增67宗確診病例，沒有新的死亡個案。確診個案包括16宗本土感染，絕大部分都是衍生自相同的傳播鏈；其他51宗為境外輸入個案，當中2人自香港入境。

指揮中心表示，新增本土個案包括7男9女，年齡介乎未滿10歲至50多歲。指揮官陳時中表示，這些個案中只有一宗是居家隔離期間確診，其他都是與周四曝光的宗教團體「佛道雙修協會」聚餐、唱歌群組有關，個案分布為新北7宗、台北5宗、台南1宗、高雄2宗，連同此前個案該群組累計有24人確診。

另外，新增境外輸入個案包括27男24女，年齡介乎未滿5歲至70多歲，當中9人自美國入境佔最多，其他分別自加拿大、印度、澳洲、菲律賓、香港、南韓、日本、印尼、墨西哥、比利時、泰國、巴西、越南、意大利及尼泊爾入境，有20宗仍在調查中。他們於上月23日至周四（17日）期間抵達台灣，其中一名50多歲香港男子於上周六（12日）入境，另一名30多歲香港女子於周三（16日）入境，均於周五確診。全台累計19,864宗確診，當中852人死亡。