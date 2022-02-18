內地開學在即 官方促食堂供餐把關防疫

內地寒假結束、新學期開學在即，市場監管總局聯合教育部、國家衞生健康委、公安部周五（18日）印發通知，要求各地市場監管、教育、衞生健康、公安等部門按照國務院聯防聯控機制要求，細化工作方案和工作措施，統籌做好春季學期學校疫情防控和食品安全工作。公安部交通管理局亦部署各地公安交管部門，做好學生交通安全管理，防範涉及學生的交通事故。

4部門周五聯合印發的《關於統籌做好2022年春季學校新冠肺炎疫情防控和食品安全工作的通知》中，督促指導校外供餐單位和學校食堂，對進口冷鏈食品等重點食品原料管理嚴格把關，完善食品追溯體系，查驗留存檢驗檢疫合格證明、核酸檢測合格證明及消毒證明等，要求在開學前全面開展自查，及時消除食品安全隱患。

當局亦加強對學校反食品浪費教育和管理的督促指導，引導學生養成勤儉節約、珍惜糧食的文明用餐習慣；同時嚴格執行學校周邊不得設置售酒網點及禁止向未成年人售酒的規定，查處向未成年人營銷色情低俗食品的違法行為。當局持續推進「互聯網+明廚亮灶」等智慧管理模式，完善食品安全管理協作機制，嚴防重大食品安全事件。

公安部交管局則要求，聯合教育、交通運輸部門及中小學、幼兒園等單位，排查整改交通安全隱患，採取改善交通組織、加強停車管理、推行「校家警」護學模式等方式，加強校門及周邊道路交通秩序管理。校車和接送學生車輛交通安全管理亦要加強，嚴查超載、超速、不按審核路線行駛及非載客車輛違法載人、社會車輛不禮讓校車等交通違法行為。