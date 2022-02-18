1.6億年前鯤鵬翼龍食團　證以古鱈魚為主食

內媒周四（17日）報道，中國科學院一名研究員對採自遼河以西的遼寧省約1.6億年前地層、被命名為「中國鯤鵬翼龍」的兩件化石標本展開深入研究，首次發現及確認與該翼龍化石共同保存的團狀聚合體，為其進食後吐出的食團。據食團中的食物殘留，團隊推測該翼龍在不同年齡階段，均主要以燕遼生物群中一種已滅絕的古鱈魚類為食。

主導這項研究的中科院古脊椎動物與古人類研究所副研究員蔣順興介紹，中國鯤鵬翼龍是一種介乎兩大類翼龍演化過渡階段的類型，成年個體翼展約在0.7米至0.8米。今次研究的標本分別為一件成年和一件幼年標本，兩者體形相差約一倍。兩個食團在翼龍骨骼化石附近發現，大小也與翼龍體形匹配，其中大的呈梭形，青橄欖般大小；小的呈近圓形，只有指甲般大小。

蔣順興指出，大食團寬度大於鯤鵬翼龍腰帶（相當於人類的盆骨）寬度，同時食團中的食物殘留主要是相對完整的魚類硬鱗，與翼龍糞便中發現的結構完全不同。團隊將兩件食團中的鱗片，與化石所處地層同一層位中僅有的一種古鱈魚的鱗片比較，發現小食團中的鱗片與這種古鱈魚相應位置鱗片的大小形狀十分相似，大食團中的鱗片則大了約3倍，推測來自一條遠大於常見尺寸的古鱈魚，證明鯤鵬翼龍從幼年到成年，食性並未隨着個體發育而改變。