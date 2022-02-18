內地推多項紓困扶持政策　鞏固工業經濟增長

國家發展改革委等14個部門周五（18日）印發《關於促進服務業領域困難行業恢復發展的若干政策》，指當前中國經濟發展面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力，工業經濟穩定增長的困難和挑戰明顯增多。經國務院同意，將推出數十項政策措施，進一步鞏固工業經濟增長勢頭，並在新冠疫情下向多個行業提供紓困扶持。

在關於財政稅費政策方面，會加大中小微企業設備器具稅前扣除力度，延長階段性稅費緩繳政策，加大小型微利企業所得稅減免力度，降低企業社保負擔。在金融信貸政策方面，會繼續引導金融系統向實體經濟讓利，對符合條件的地方法人銀行發放普惠小微信用貸款，落實煤電等行業綠色低碳轉型金融政策。在保供穩價政策方面，加價電費專項用於支持企業節能減污降碳技術改造，做好鐵礦石、化肥等重要原材料和初級產品保供穩價。在用地、用能和環境政策方面，保障納入規劃的重大項目土地供應，落實新增可再生能源和原料用能消費不納入能源消費總量控制的政策，並完善重污染天氣應對分級分區管理。

至於投資和外貿外資政策，會組織實施光伏產業創新發展專項行動，推進供電煤耗300克標準煤/千瓦時以上煤電機組改造升級，啟動實施鋼鐵、有色、建材、石化等重點領域企業節能降碳技術改造工程；並加快重大的新型基建項目，引導電訊營運商加快5G建設進度，支持工業企業加快數碼化改造升級，實施「東數西算」工程，加快長三角、京津冀、粵港澳大灣區等8個國家級數據中心樞紐節點建設；又鼓勵金融機構加大對傳統外貿企業、跨境電商和物流企業等建設和使用海外倉的支持，支持製造業引進外資，全面貫徹落實外商投資法。

政策亦包括，對服務業、餐飲業、零售業、旅遊業、公路水路鐵路運輸業及民航業提供紓困扶持，包括暫停鐵路運輸企業、航空運輸企業預繳增值稅一年、延續服務業增值稅加計抵減政策等。當局強調，不得突破疫情防控相應規定進行封城、封區，不得非必要、不報批中斷公共交通；不得非經調查、無政策依據對餐廳、商店超市、景區景點、戲院及相關服務業場所等實施關停措施、延長關停時間；亦不得在國務院聯防聯控機制政策要求基礎上，擅自增加對服務業的疫情防控措施。