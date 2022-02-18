受賄逾1.95億人民幣　江西人大常委會前副主任認罪

江西省人大常委會前副主任史文清受賄、非法持有槍枝案，周五（18日）在浙江省寧波市中級人民法院一審公開開庭審理。史文清在最後陳述當庭認罪、悔罪，法庭最後宣布休庭，擇期宣判。

寧波市人民檢察院指控，史文清在2003年至2020年5月期間，利用擔任哈爾濱市委副書記、副市長，江西省委常委、贛州市委書記，省人大常委會副主任等職務上的便利，為有關單位和個人在融資貸款、國有土地使用權取得等方面提供幫助，直接或通過親屬收受他人財物共計折合逾1.95億元人民幣（約2.37億港元）。另在2004年，史文清將從他人處獲取的1把制式槍枝交由其親屬保管。

資料顯示，現年67歲的史文清早年在吉林省、內蒙古、黑龍江任職，2007年12月調任江西省政府黨組成員，後歷任江西省副省長、省委常委、贛州市委書記、省人大常委會副主任等職位，至2020年9月受查，去年3月被開除黨籍。

官方曾發文批評他嚴重違反政治紀律和政治規矩，搞政治攀附；勞民傷財搞形式主義，公款報銷應由個人支付的費用，違規收受禮金；家風敗壞，大搞家族式腐敗，利用職務便利為他人牟取利益，並非法收受巨額財物。