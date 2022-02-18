滇池別墅群違規開發 官方問責29單位及58人

位於雲南省昆明市晉寧縣的長腰山滇池二級保護區，去年5月被揭露有多幢違規建築別墅，涉過度開發及嚴重影響生態系統。省紀委監隨後立案調查，至周五（18日）宣布，決定就「古滇名城」長腰山片區及滇池南灣未來城五漁邨項目違規違建問題，對29個相關責任單位、58名責任人嚴肅追責問責。

經官方調查，省級相關部門、昆明市、晉寧區黨委政府和相關職能部門、部分領導幹部存在多個突出問題，包括敷衍應付中央環保督察指出的整改問題；政績觀扭曲，與民爭湖、與民爭利，公眾利益讓步於私人利益；法治、規矩意識淡薄，想方設法為項目建設鋪路搭橋；以及是權力觀不正，責任意識不強，濫用職權、失職瀆職。

據省委批准及公布的追責問責名單顯示，當中有8個省管單位、12個處級單位，以及9個科級單位。其中包括給予中共晉寧區委、晉寧區政府，昆明市滇池管理局、昆明市林業和草原局等單位通報問責；而且昆明市水務局被檢查問責；另責令昆明市文旅局、市住建局、市司法局等單位向市委、市政府作出深刻書面檢查。

在相關責任人方面，共16名省管幹部、28名縣處級幹部、14名鄉科級及以下幹部被追責問責。當中包括時任昆明市晉寧區委書記，西雙版納州委前常委、州政府常務副州長傅希，昆明市政府前副市長王道興分別涉嫌職務犯罪及嚴重違紀違法問題，被立案審查調查並採取留置措施。時任昆明市副市長、現任省自然資源廳廳長高中建，因還涉及其他違法問題，併案處理，給予其政務警告處分。