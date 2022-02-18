省公安廳促非法滯留緬北人員　4月底前回國自首

內地近年加強打擊整治中緬邊境跨境違法犯罪活動，湖北省公安廳周三（16日）發布通告，敦促湖北籍非法滯留緬北地區人員，在今年4月30日前回國投案自首。在限期內回國自首，當局會依法從輕或者減輕處罰；情節較輕者，則依法免除處罰。

省公安廳指，根據有關法律規定，當局會為湖北籍在緬北地區從事網絡違法犯罪活動、偷越國（邊）境、組織他人偷越國（邊）境及持證出境逾期未歸國等違法犯罪人員，貫徹落實寬嚴相濟的刑事政策，給相關違法犯罪人員改過自新、爭取寬大處理的機會。所有非法滯留緬北人員回國後自動投案，並如實供述自己違法犯罪行為，屬自首行為，可從寬處分。

通告提到，準備回國自首者，應在回國前3日內通過電話或者親屬，向戶籍所在地派出所、街道辦事處或鄉鎮政府報備，並通過正規渠道回國。由於客觀原因不能在規定期限內回國投案，亦可委託他人代為投案或者先以電話、微信等方式投案，本人隨後回國到案，一律視為自動投案。如有檢舉、揭發他人犯罪行為，經查證屬實，以及提供重要線索，從而得以偵破其他案件，均屬具立功表現，可依法從輕或者減輕處罰。

當局又強調，促非法滯留緬北地區人員要認清形勢，珍惜機會，盡快投案自首。凡拒不接受政府勸返，在限期後仍滯留緬北地區、或不通過合法渠道回國的人員，公安機關將依法嚴厲打擊，並實施相關懲戒。