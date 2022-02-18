受賄1720萬人民幣　省高院復議監督處前處長囚8年半

海南省高級人民法院執行局復議監督處前處長劉彥貴受賄案，周五（18日）在海口市中級人民法院一審宣判。法庭以受賄罪判處劉彥貴有期徒刑8年半，並處罰金90萬元（人民幣，下同，約109.8萬港元）。

法院經審理查明，劉彥貴於2010年至2020年擔任海南省高級人民法院民事審判第一庭調研員、助理審判員、審判員、環境保護審判庭審判員、環境資源審判庭副庭長、執行局復議監督處處長期間，利用職務上的便利及職權、地位形成的便利條件，在案件審理、執行等方面為他人提供幫助，收受17名請託人所送財物共計1,720.5萬元 （約2,100萬港元）。直至去年5月25日，劉彥貴主動向海南省監察委員會投案。

法院認為，劉彥貴的行為已構成受賄罪，且數額特別巨大，應依法懲處。鑑於劉具自首情節，自願認罪認罰且簽字具結，認悔罪態度較好，且案發後主動退還絕大多數贓款，並預繳罰金40萬元（約48.8萬港元的），遂作出以上判決。另依法沒收扣押在案的贓款人民幣1,191萬元（約1,453萬港元），上繳國庫；查封在案的房產處置後折抵受賄贓款，依法沒收後上繳國庫；對退贓不足部分繼續追繳。