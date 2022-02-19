華女在柬埔寨疑遭綁架　家人收短訊勒索20萬人民幣

江蘇一名男子被綁架到柬埔寨後被「圈養抽血賣錢」的消息，近日震驚內地。內媒周四（17日）再報道，一名年約23歲的浙江女子王欣近日疑在柬埔寨遭人綁架，對方要求20萬元人民幣（約25萬港元）贖款。家人事後報警，並從警方處得知與王女同行的2人經已死亡，王女則失蹤。家人目前仍等待當地大使館和警方的消息。

王女母親張女士周四對內媒表示，女兒於1999年出生，中專畢業後到杭州的工廠上班。張女士指女兒為人講義氣，沒心機，有很多朋友，擔心她「外面很容易吃虧」。前年10月，王女的表姊結婚，母親通知女兒回老家參加婚禮，才得知對方在柬埔寨工作。參加完婚禮，王女再次離開。

王女曾表示，與朋友共3人在外面合作開公司，又交了男朋友。她原本表示2021年過了農曆年會回家，但最終未成事。直至今年1月14日晚，母親接到女兒發微信稱要錢急用，後來發訊人竟稱「你女兒被我綁架了」。張女士和丈夫為確認女兒安全，用方言發語音訊息要求回覆，但對方一直沒有回應。

張女士之後向浙江當地警方報案，數日後警方確認其女兒在柬埔寨失蹤，並得知其曾在當地一家賓館長期居住，而賓館老闆稱王欣一行2女1男，早前失去聯絡，後來從當地新聞得悉疑似其中1男1女身亡的消息，王女則不知所終。