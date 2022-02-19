網民揭教師猥褻學生　政府設調查組進駐中學核查

河北省衡水市近日有網民在社交平台發文，反映桃城中學存在教師體罰及猥褻學生等情況，有受侵犯的學生更因而患上抑鬱症和焦慮症。該文引發關注後，桃城區教育局一名工作人員周五（18日）向內媒透露，政府已成立調查組展開調查。

據網民反映，桃城中學除了有上述問題外，更有教師違規組織考試、收受禮金等情況，至於被侵犯的學生目前正在辦理休學。對此，衡水市桃城區教育局周四（17日）發布通告指，針對網上反映的桃城中學有關問題，區委、區政府已成立聯合調查組進駐中學，開展全面核實調查，發現違法違紀行為一律嚴肅處理，結果及時向社會公布。

不過，內媒周三（16日）從桃城中學初中部的官方微博中發現，該校在當日發布「嚴正聲明」稱，近日校方收到相關訊息，有個人抖音、微博及其他客戶端發布影片與文章，涉歪曲事實、散布謠言，詆毀學校聲譽，造成學生心理波動，嚴重影響學校正常管理秩序。

聲明稱，學校高度重視紀律建設和師德師風建設，如有體罰、語罰學生等違紀行為，校方獲報後必定逐一進行調查何時，根據法律和學校要求作出嚴肅處理。但對網上給學校造成負面影響和傷害的個人和相關行為，學校保留追究其法律責任的權利。