喜馬拉雅山發現超大型鋰礦　資源或逾百萬噸

隨着全球新能源產業發展，鋰資源需求急劇增加。內媒周五（18日）報道，中國科學院地質與地球物理所一個團隊，近日在喜馬拉雅山脈發現超大型鋰礦，氧化鋰資源可達101.25萬噸，是喜馬拉雅首個具有工業價值的偉晶岩鋰礦，有望成為繼南疆白龍山、川西甲基卡之後的中國第三大鋰礦。

該研究所青藏高原科學考察研究團隊在喜馬拉雅山的窮家崗峰，發現該個超大型鋰礦，取諧音將之命名為「瓊嘉崗鋰礦」，在期刊《岩石學報》發表相關成果。中科院礦產資源研究重點實驗室主任秦克章表示，該鋰礦此前未被發現，主要是因為傳統觀點認為，喜馬拉雅大面積淡色花崗岩的成因為沈積岩重熔、原地侵位，通常並非找礦目標，他們在突破傳統認知的科學理論指導下發現此礦。

團隊在窮家崗峰西南面3,000米的位置發現該鋰礦，包括40多條寬度從10米到近百米的鋰輝石偉晶岩帶，共組成4條岩脈群和4條礦帶。4條礦帶長度均逾1,000米，其中2條礦帶寬度約在100米，集中分布在5,390米至5,581米的高海拔地區。科研人員取鋰礦總體積的六分之一估算當中鋰資源，最終發現的規模可能比上述數字更大。